انطلاق حملة لتشجير ضفاف الأنهار في ذي قار لمكافحة التصحر والتغيرات المناخية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار عن انطلاق حملة تشجير جديدة تستهدف ضفاف الأنهار والمشاريع الاروائية وذلك ضمن الجهود المبذولة لمكافحة التصحر ومواجهة آثار التغيرات المناخية. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أكد مدير الموارد المائية في المحافظة هاشم محيبس، أن الحملة انطلقت استناداً لتوجيهات وزارة الموارد...

