2025-03-20 09:55:14 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:باشر القائممقام الجديد لقضاء الناصرية ليث دخيل، مهامه رسمياً بعد تسلمه المنصب خلفاً للقائممقام السابق منير البكاء. وقال دخيل لشبكة أخبار الناصرية أنه بدأ ممارسة مهامه الجديدة متعهداً ببذل قصارى جهده للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مصلحة المحافظة وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار بما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها...

