شاب يقتل 5 من أفراد أسرته وينهي حياته في السليمانية

2025-03-20 10:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر امني خاص، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، بارتكاب شاب جريمة قتل بحق 5 من أفراد اسرته في السليمانية.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن شابا أقدم على قتل 5 من أسرته بسلاح ناري بقرية (كريزة) التابعة لقضاء سيد صادق، مؤكدا أن الشاب إنتحر بعد فعلته".

وأضاف، أن "الجاني عاد الى أسرته قبل ايام من اوروبا، مرجحا المشاكل العائلية كانت وراء الحادث، من دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل".

مشيرا إلى أنه تم نقل جثث الضحايا إلى الطب العدلي، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.