بينهم امرأة.. القبض على عدد من المتهمين بمواد مختلفة في بغداد

2025-03-20 10:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بمواد مختلفة في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استكمالاً للواجبات التي تنفذها تشكيلات (فرقة المشاة السابعة عشر والأولى الآلية/ شرطة اتحادية وقيادتي شرطة بغداد الكرخ والرصافة) بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، تمكنت خلالها من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم (بالقتل العمد) وخمسة أخرين بينهم (امرأة) بترويج وتعاطي المواد المخدرة"، مشيرة الى انه "تم ضبط بحوزتهم مادة الكريستال وأجهزة للتعاطي وبالجرم المشهود، بالاضافة الى (متاجر) بالأسلحة والاعتدة غير المرخصة وذلك ضمن مناطق (كمب سارة، بغداد الجديدة، الطوبچي، الدورة، الزعفرانية، النهروان، باب الشيخ، كورنيش حي الربيع - المحمودية) في جانبي الكرخ والرصافة في بغداد".

وأضاف البيان، انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".