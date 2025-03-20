2025-03-20 10:09:50 - المصدر: ايشان

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب جماعة الحوثي في اليمن ،يوم الأربعاء، بـ”الإبادة التامة”، مع شن ضربات جوية أميركية للمواقع الخاضعة لسيطرتهم، وزيادة الضغط على إيران، الداعم الرئيسي للجماعة الحوثية. واستهدفت الضربات العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى معقلهم في صعدة في شمال غرب اليمن مساء الأربعاء، حسبما ذكرت قناة “المسيرة” الإخبارية الفضائية التابعة للحوثيين. وقالت القناة […]

ظهرت المقالة ترامب يتوعد الحوثيين بـ”الإبادة التامة” ويأمر بشن ضربات جوية في اليمن أولاً على ايشان.



