وزارة التربية تناقش الفقرات النهائية لمسودة قانون التعليم الأهلي

2025-03-20 11:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة التربية، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، عن مناقشة الفقرات النهائية لمسودة قانون التعليم الأهلي بما يتلاءم والتطور الحاصل في مجالات التعليم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "سعيا للارتقاء بواقع المؤسسات التربوية الاهلية وتحقيقا للرصانة العلمية، ناقشت، اللجنة المكلفة بتعديل قانون التعليم الأهلي برئاسة المدير العام علي سعود عبد المجيد الفقرات النهائية لمسودة قانون التعليم الأهلي بعد التعديل في مقر الوزارة".

وأضافت أن "النقاش تناول إضافة جملة من المحاور والبنود التي تتلاءم والتطور الحاصل في مجالات التعليم والتعلم وبشكل يحفظ حقوق الطلبة وأصحاب المؤسسات التربوية الأهلية".