هزة عنيفة في الأسواق التركية.. الليرة تهوي أمام الدولار بنحو 14%

2025-03-20 11:10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت الأسهم خسائر حادة ذلك بعدما أقدم المستثمرون على بيع الأصول التركية، عقب اعتقال عمدة إسطنبول والسياسي المعارض أكرم إمام أوغلو الذي يعد منافساً بارزاً إردوغان. وتميل العملة التركية إلى الاستجابة بشكل سلبي للقضايا المحلية، سواء كانت سياسية أم اقتصادية. وأظهرت أحداث سابقة، مثل الانقلاب الفاشل في عام 2016 وبداية الأزمة الاقتصادية في عام 2018، أن الليرة تميل إلى التراجع من القمة إلى القاع بنحو 30 في أوقات الغموض. وجاءت هذه الخسائر عقب احتجاز إمام أوغلو، بعد يوم من قيام السلطات التركية بإلغاء شهادته الجامعية، في خطوة قد تمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويُعد إمام أوغلو، البالغ من العمر 54 عاماً، أحد أكثر السياسيين شعبية في تركيا، ويُنظر إليه أنه أبرز المرشحين للرئاسة. وتغلب على المرشح الذي اختاره أردوغان في انتخابات بلدية إسطنبول العام الماضي، وكان من المقرر أن يُعلن، الأحد المقبل، ترشيحه للرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام