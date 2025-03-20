2025-03-20 11:18:54 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، تساقط أمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في عموم البلاد. وذكرت الهيئة في بيان أن طقس يوم غد الجمعة سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في الأقسام الشرقية، تكون رعدية أحياناً. وأشارت إلى أن الرياح ستكون شمالية […]

ظهرت المقالة درجات الحرارة تتراجع والأمطار تعود إلى بعض المناطق أولاً على ايشان.



