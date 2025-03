2025-03-20 12:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت شرطة ذي قار عن إلقاء القبض على 18 شخصاً متهمين بإثارة النزاعات العشائرية شمال الناصرية في خطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. وذكر مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية أن قوة امنية مشتركة تابعة لشرطة المحافظة تمكنت من تنفيذ واجبا أمنياً في قضاء الغراف...

