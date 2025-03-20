وطني الشاطئية يخسر أمام اليابان في مستهل مشاركته بنهائيات آسيا
2025-03-20 13:10:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
خسر منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية، مباراته الأولى في نهائيات كأس آسيا أمام نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل أربعة أهداف.
وأقيمت المباراة اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها مدينة بتايا التايلاندية.
خسر منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية، مباراته الأولى في نهائيات كأس آسيا أمام نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل أربعة أهداف.
وأقيمت المباراة اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها مدينة بتايا التايلاندية.