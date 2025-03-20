مطالبات نيابية براتب اضافي للمتقاعدين بمناسبة عيد الفطر

2025-03-20 14:15:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

طالب عضو مجلس النواب مهدي امرلي، براتب إضافي للمتقاعدين بمناسبة عيد الفطر. وقال امرلي في بيان، نطالب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المالية براتب اضافي كهدية عيد الفطر المبارك لشريحة المتقاعدين. وشدد على ضرورة انصاف الحكومة لهم ومنحهم جزء بسيط من الاهتمام الابوي، مشيرا الى أن المتقاعدين في اغلب المناسبات لم يستطيعوا مشاركة الشعب وعوائلهم بسبب ضعف الإمكانية وعدم تسليمهم مستحقاتهم قبل المناسبات. وتابع امرلي أن هدية راتب كامل إذا كانت ستكلف الحكومة مبالغ مالية كبيرة فمن الممكن عدم شمول الدرجات الخاصة والرواتب الكبيرة من 2 مليون دينار فما فوق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام