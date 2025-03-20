كشف عن أهدافه.. بيدري: أنا في أفضل فترات مسيرتي

2025-03-20 14:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد نجم خط وسط برشلونة، بيدرو غونزاليس والمعروف باسم بيدري، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن الفريق لديه الطموح لتحقيق الثلاثية هذا الموسم، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرة البارسا على المنافسة بقوة على الألقاب الثلاثة: الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، وكأس الملك.

وقال بيدري، في تصريح صحفي: "نحن فريق شاب، فلماذا لا نحلم بتحقيق الثلاثية؟"، مبيناً أن "لقب دوري الأبطال يحمسني كثيرًا، لم أفز به من قبل، وبرشلونة لم يحققه منذ فترة طويلة. مواجهة بوروسيا دورتموند (بربع النهائي الشهر المقبل) ستكون صعبة، لكنني واثق تمامًا في قدراتنا".

وأضاف بيدري على المستوى الشخصي أنه "تجاوز مشاكله السابقة مع الإصابات، بفضل تغييره لأسلوب تدريباته"، موضحاً: "لم أعد أرفع الأوزان، بل أركز أكثر على تمارين التمدد والعمل مع الأحزمة المطاطية. هذا يناسبني أكثر، وأشعر بأن جسدي تطور بدنيًا مع مرور السنوات".

وتابع: "أشعر أنني في واحدة من أفضل فترات مسيرتي، موسمي الأول مع الفريق كان رائعًا أيضًا، لكنني الآن أقدم أداءً مميزًا بفضل الاستمرارية في المشاركة بالمباريات".

المصدر: وكالات