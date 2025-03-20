توافق بين "البارتي واليكتي" حول رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة

2025-03-20 14:40:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلن نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي اتفاقا حول المسودة النهائية للرؤى المشتركة بين الجانبين.

وقال مكتب طالباني في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن ”طالباني استقبل القائم بأعمال السفارة الامريكية في العراق دانيال روبنستين يرافقه القنصل الأمريكي العام في إقليم كردستان ستيفن بيتنر، وخلال اللقاء بحث الجانبان عملية تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان”.

وأشار قوباد طالباني حسب البيان، الى "اتفاق الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حول المسودة النهائية للرؤى المشتركة، واعرب عن تفاؤله بقرب التوصل الى اتفاق نهائي لتشكيل حكومة قوية فاعلة وموحدة".

وأوضح طالباني أن "الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي متفقان على أنه من الضروري تشكيل حكومة فاعلة وخدمية تتناسب مع المرحلة الراهنة وتقدم المزيد من الخدمات للمواطنين".

كما ناقش الجانبان العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد، وفي هذا الاطار أكد قوباد طالباني ضرورة الإسراع باستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، وشدد على أن حكومة الإقليم تسعى لمعالجة جميع المشاكل والعراقيل التي تعترض استئناف تصدير النفط.

وأكد الجانبان على أن وحدة الصف والموقف بين الأطراف الكردستانية في بغداد سيكون له تأثير كبير على الإسراع بمعالجة الخلافات بين الإقليم وبغداد.