2025-03-20 14:41:58 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة، يوم الخميس، عن غلق ومصادرة أجهزة عدداً منالصيدليات والمختبرات والعيادات الطبية لمخالفتها الضوابط.

وقالمدير قسم التفتيش في الدائرة، غزوان فيصل طه، لوكالة شفق نيوز، إن "صحةالبصرة أطلقت حملتها منذ أيام ومستمرة بها حتى بعد شهر رمضان، وأسفرت عن غلق 12صيدلية وستة مختبرات وست عيادات وهمية، بالإضافة إلى مصادرة أجهز سونار غير مرخصة،والمحاسبة على التسعيرة الدوائية المحددة من قبل الوزارة أو النقابات".

وتابعطه، أن "الغلق تم بحضور القوات الأمنية ومديرية الجريمة المنظمة"،مبيناً أن "العقوبات تنوعت بين غلق نهائي وفوري أو غلق لشهرين أو أسبوعين، وكذلكالاعتقال أو الإحالة إلى لجان انضباط أو إلى القضاء ومصادرة الأجهزة المستخدمةبشكل غير قانوني أو مصرح به".

وأضافأن "اللجنة تتعامل مع مراكز التجميل بطرق خاصة ومختلفة فهنالك مراكز وعياداتمرخصة من وزارة الصحة والمخالفات فيها بسيطة تتم معالجتها بإجراءات آنية، أمامشكلتنا الحقيقية فهي مع العيادات المخصصة للأسنان والتي تُستخدم للتجميل من قبلأشخاص لا يملكون رخصة عمل، وهؤلاء نتعامل معهم بمصادرة الأجهزة والإحالة إلى القضاء".