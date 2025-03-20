سعد حافظ: مواجهة الكويت تعد محطة مفصلية للأسود في مشوار المونديال
2025-03-20 14:45:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد المدرب والمحاضر الآسيوي ،سعد حافـظ، أن مواجهة الكويت تعد محطة مفصلية في مشوار المنتخب الوطني نحو تحقيق حلم التأهل لمونديال 2026.
وقال حافظ في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" مواجهة اليوم ستحدد بشكل كبير فرصنا في المنافسة على البطاقة الثانية بالمجموعة، مبيناً أن الفوز هو الخيار الوحيد لتعزيز الرصيد النقطي والاقتراب أكثر من الحلم".
وأضاف حافظ أن" خيارات كاساس لهذه المباراة كانت مدروسة بعناية وقد ضمت أفضل اللاعبين المتاحين بناء على المتابعة المستمرة لمستويات اللاعبين في الداخل والخارج" ، داعياً الجماهير ووسائل الإعلام إلى تقديم الدعم الكامل للمنتخب، والابتعاد عن الانتقادات السلبية التي قد تولد ضغوطاً إضافية على اللاعبين، كون أن تعزيز الثقة بهم هو مفتاح تقديم أداء قوي يضمن تحقيق نتيجة إيجابية.
أكد المدرب والمحاضر الآسيوي ،سعد حافـظ، أن مواجهة الكويت تعد محطة مفصلية في مشوار المنتخب الوطني نحو تحقيق حلم التأهل لمونديال 2026.
وقال حافظ في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" مواجهة اليوم ستحدد بشكل كبير فرصنا في المنافسة على البطاقة الثانية بالمجموعة، مبيناً أن الفوز هو الخيار الوحيد لتعزيز الرصيد النقطي والاقتراب أكثر من الحلم".
وأضاف حافظ أن" خيارات كاساس لهذه المباراة كانت مدروسة بعناية وقد ضمت أفضل اللاعبين المتاحين بناء على المتابعة المستمرة لمستويات اللاعبين في الداخل والخارج" ، داعياً الجماهير ووسائل الإعلام إلى تقديم الدعم الكامل للمنتخب، والابتعاد عن الانتقادات السلبية التي قد تولد ضغوطاً إضافية على اللاعبين، كون أن تعزيز الثقة بهم هو مفتاح تقديم أداء قوي يضمن تحقيق نتيجة إيجابية.