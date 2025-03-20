مصدر يكشف عن هوية أحد قتلى الإرهابيين في اشتباكات بلكانه بصلاح الدين

2025-03-20 14:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ صلاح الدين

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، عن التعرف على جثة أحد الإرهابيين الذين قتلوا في اشتباكات في تلال بلكانه بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فريقا أمنيا مشتركا نجح في التعرف على هوية جثة أحد الإرهابيين الذين قتلوا في اشتباك في تلال بلكانه ضمن محيط قضاء طوز خورماتو شرق صلاح الدين في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس".

وأوضح أن "الإرهابي عراقي الجنسية ويعد من القيادات الوسطى لتنظيم داعش الإرهابي، وهو مطلوب للعدالة بتهمة الإرهاب منذ أكثر من عشر سنوات".

وتابع أن "الأجهزة الأمنية عثرت بحوزة جثة الإرهابي على بعض الهواتف والمعلومات التي يجري تدقيقها حاليا".

وأكد المصدر، أن "إجمالي عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم في اشتباكات تلال بلكانه أمس هو اثنان، أحدهما انتحاري كان يرتدي حزامًا ناسفًا، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن إرهابيين اثنين يعتقد أنهما هربا إلى الوديان والمنحدرات القريبة".

وأشار إلى أن "قوة أمنية بدأت منذ ساعات الفجر الأولى عملية اقتحام لبعض المنحدرات من أجل تمشيطها والبحث عن مضافات سرية محتملة".