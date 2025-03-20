أمانة بغداد تعلن تفاصيل خطة صيانة طريق القناة والأنفاق التابعة له

2025-03-20 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

كشفت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن تفاصيل مشروع صيانة طريق قناة الجيش والأنفاق التابعة له، مؤكدةً أنها ستعتمد على دراسة استشارية تضمن عدم تأثير المياه الجوفية في أنفاق بغداد مستقبلاً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة، عدي الجنديل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "طريق القناة يعاني من بعض التخسفات، خاصة في جميع الأنفاق، بسبب المياه الجوفية في المنطقة، التي تؤدي دائما إلى حدوث هذه التخسفات في مفاصل التمدد"، مبينا أن "الأمانة تقوم حاليا بأعمال ترقيع لهذه الأنفاق لضمان انسيابية حركة العجلات".

وأضاف أن "هناك مشروعاً كبيراً وواعداً لصيانة طريق قناة الجيش، الذي تمت إحالته من أمانة بغداد إلى وزارة الإعمار والإسكان، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التأهيل والصيانة لهذه الأنفاق في المدة القادمة."

وتابع: "كما يشمل المشروع تطويراً كاملاً للطريق، بما في ذلك إعادة الإكساء والتخطيط، بالإضافة إلى تحسين الإنارة والتزيين، وإضافة لوحات دلالية لهذا الطريق الحيوي في شرق العاصمة، فضلاً عن أعمال توسعة للطريق".

ولفت إلى، أنه "تم إعداد دراسة استشارية في إحدى الجامعات العراقية لضمان عدم تأثير المياه الجوفية على الأنفاق في المستقبل، ومن خلال العمل على هذه الدراسة، ستتم حماية الأنفاق من تأثير المياه الجوفية مستقبلاً".

وأكد الجنديل أن "الطريق الحلقي، الذي تتولى مشروعه وزارة الإعمار والإسكان، يشهد تعاوناً مستمراً بين أمانة بغداد والوزارة من خلال لجان مشتركة لوضع التصاميم اللازمة، وقد بدأ العمل في هذا المشروع الحيوي، الذي يُعد جزءاً من حل الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، ويعد خطوة واعدة لتحسين شبكة الطرق في المدينة".