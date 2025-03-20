في حادث سير.. مصرع 3 أشخاص قرب قضاء المحمودية

2025-03-20 15:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مصدر طبي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، مصرع ثلاثة أشخاص بينهم طبيب وصيدلي، وإصابة اثنين آخرين بجروح حرجة، بحادث سير قرب قضاء المحمودية.

وقال المصدر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الحادث وقع إثر اصطدام مركبة بعائق على الطريق، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص بينهم طبيب وصيدلي، فيما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر، أن "المصابين تم نقلهم إلى ردهات الطوارئ في مستشفى قريب لتلقي العلاج ".

وأكد المصدر أن "السرعة الزائدة والاجتياز الخاطئ كانت من الأسباب الرئيسية لهذا الحادث المأساوي".