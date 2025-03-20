يستهدف 550 قرية.. التخطيط توضح أهمية الصندوق الاجتماعي للتنمية

2025-03-20 16:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبي

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن توجه لإصدار نظام داخلي يمول الصندوق الاجتماعي للتنمية باستمرار لما أثبته من نجاح، فيما بينت أن الصندوق يتحرك باتجاه 550 قرية في جميع المحافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بيانات التعداد ستسهم في رسم خريطة واضحة المعالم للمناطق الأكثر فقراً في العراق، وأن الصندوق الاجتماعي للتنمية يستهدف بالأساس المناطق الفقيرة فبالتالي سنستفيد من هذه المعطيات والنتائج في الوصول الى هذه المناطق وإنشاء وتنفيذ المشاريع الخدمية"، لافتا الى ان "هذه المناطق ستكون المشاريع فيها ذات صبغة خدمية تتمثل ببناء مدارس، ومراكز صحية، ومد خطوط أنابيب ماء وخطوط كهرباء، وتعبيد الطرق، وفقاً لبيانات التعداد وتأشيرها للمناطق الفقيرة والقرى، حيث سيتم استهداف هذه القرى بشكل أكثر وضوحاً وأكثر تركيزاً".

وأضاف أن "الصندوق الاجتماعي للتنمية يتحرك الآن في ما لا يقل عن 550 قرية موزعة بين 18 محافظة، بما فيها محافظات إقليم كردستان، وخلال السنوات الماضية من عمر الصندوق تمكن من إنشاء عشرات المشاريع الخدمية في تلك القرى"، مبينا أن "المشاريع تمثلت ببناء مدارس ومراكز صحية وتعبيد طرق ومد خطوط كهرباء وخطوط ماء وفقاً للأولويات التي تحدد من قبل أبناء القرى المستهدفة، حيث ان أبناء القرية التي يراد استهدافها هم من يحددوا ما هي أولوياتهم بالمشاريع الخدمية".

وأوضح الهنداوي أن "عدداً من القرى كانت نائية ومعزولة عن العالم، وبموجب مشاريع الصندوق تم مد طرق الى هذه المناطق ووصلنا الكهرباء وبنينا مدارس وكذلك الماء، فضلاً عن ذلك مشاريع الصندوق وفرت عشرات فرص العمل لأبناء تلك المناطق مما أصبح عمل الصندوق مزدوجاً يوفر خدمات وفرص عمل"، مشيرا الى ان "الصندوق أعاد ترميم الثقة بين المناطق الفقيرة وبين الحكومة، لما لمسوا بشكل جدي في الواقع ان هناك مشاريع فعلاً تنفذ في هذه المناطق".

وبين أن "الصندوق يعمل أساساً منذ نشوئه بقرض ممول من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، وهذا القرار ينتهي بنهاية سنة 2025، حيث تكون كل المشاريع والشروع بها والتي لم تكتمل بعد ستكتمل بنهاية هذه السنة والنتيجة يحقق أهدافه"، لافتا الى ان "هناك توجهاً لمأسسة الصندوق لإصدار نظام داخلي لهذا الصندوق بحيث يكون له تمويل مستمر، لما أثبت من نجاح وحقق نتائج جيدة في أرض الواقع، وبالنتيجة سيستمر الصندوق في عمله خلال السنوات المقبلة".