محكمة رياضية تبطل إنتخابات نادي نفط الوسط

2025-03-20 16:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة التسوية والتحكيم الرياضي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، قرارا ببطلان إنتخابات نادي نفط الوسط.

وبحسب وثيقة حصلت عليها، "بغداد اليوم"، فأن " المحكمة أبطلت إنتخابات الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط الرياضي التي جرت الشهر الماضي، وذلك لمخالفتها أحكام قانون الأندية الرياضية".

وألزمت المحكمة، بضرورة إشعار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بنتيجة الحكم، وتحميل المطلوب التحكيم الاستئنافي ضده إضافة لوظيفته الأجور والمصاريف.





وأدناه نص الحكم:

















