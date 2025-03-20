2025-03-20 16:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.

وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".

وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".

وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".

بدوره قال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، لقد أعلنا منذ بداية الخلاف مع الحكومة الاتحادية إنه ليس لدينا ما نخفيه فيما يتعلق بالامور المالية والنفط والملفات الاخرى.

وكان رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، قال في وقت سابق بان العقد بين الشركة البريطانية والحكومة العراقية يخص "مناطق متنازع عليها.

يشار الى ان إقليم كردستان العراق خسر نحو 20 مليار دولار امريكي من عائدات النفط نتيجة لفوز الحكومة العراقية بقضية في المحكمة الدولية منعت بموجبها تركيا من تصدير الموارد من إقليم كردستان دون اخذ موافقة حكومة بغداد أولا، حيث ما يزال المنع على تصدير الموارد من الإقليم مستمرا حتى الان.