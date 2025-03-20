2025-03-20 17:09:04 - المصدر: ايشان

يقضي “النواب” إجازة رمضان “المخترعة” بالسفر وإجراء زيارات لعوائلهم في دول عربية وغربية، فيما أغلب نواب الشيعة “محاصرون” في الداخل. وقرر “النواب”، في وقت يتوقع فيه أن تهاجم إسرائيل العراق، بحسب وزارة الخارجية، أخذ “استراحة رمضانية” لأكثر من شهر، وبأجر مدفوع يصل إلى نحو 3 مليارات دينار. وبحسب تقرير نشرته صحيفة “المدى” العراقية، فإن البرلمان […]

ظهرت المقالة تقرير عراقي: عبادة النواب تكلف الدولة نحو 3 مليارات دينار أولاً على ايشان.



