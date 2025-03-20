2025-03-20 17:09:04 - المصدر: ايشان

دعا حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي في تركيا، إلى مزيد من الاحتجاجات في إسطنبول، اليوم الخميس، مع استمرار احتجاز رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو. واعتقل إمام أوغلو، المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الأربعاء، بتهم “الفساد والإرهاب”. ويعتزم حزب الشعب الجمهوري ترشيح إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وسجلت الأسواق المالية في […]

ظهرت المقالة المعارضة التركية تدعو إلى مزيد من الاحتجاجات: يسقط أردوغان أولاً على ايشان.



