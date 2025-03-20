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النفط يستقر فوق 71 دولارًا للبرميل

النفط يستقر فوق 71 دولارًا للبرميل
النفط يستقر فوق 71 دولارًا للبرميل
2025-03-20 17:20:02 - المصدر: واع
بغداد– واع
استقرت أسعار النفط العالمية، فوق 71 دولارًا، في تعاملات اليوم الخميس.
وبلغ سعر البرميل من خام برنت بحلول الساعة 16:30 بتوقيت بغداد 71.27 دولارًا للبرميل، لتعاملات نيسان المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 67.35 دولارًا للبرميل.

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