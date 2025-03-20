2025-03-20 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد– واعاستقرت أسعار النفط العالمية، فوق 71 دولارًا، في تعاملات اليوم الخميس.وبلغ سعر البرميل من خام برنت بحلول الساعة 16:30 بتوقيت بغداد 71.27 دولارًا للبرميل، لتعاملات نيسان المقبل.وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 67.35 دولارًا للبرميل.