النفط يستقر فوق 71 دولارًا للبرميل
2025-03-20 17:20:02 - المصدر: واع
بغداد– واع
استقرت أسعار النفط العالمية، فوق 71 دولارًا، في تعاملات اليوم الخميس.
وبلغ سعر البرميل من خام برنت بحلول الساعة 16:30 بتوقيت بغداد 71.27 دولارًا للبرميل، لتعاملات نيسان المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 67.35 دولارًا للبرميل.
استقرت أسعار النفط العالمية، فوق 71 دولارًا، في تعاملات اليوم الخميس.
وبلغ سعر البرميل من خام برنت بحلول الساعة 16:30 بتوقيت بغداد 71.27 دولارًا للبرميل، لتعاملات نيسان المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 67.35 دولارًا للبرميل.