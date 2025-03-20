بسعة 100 ميغاواط .. اطلاق العمل بمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات في بغداد

2025-03-20 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات سعة (100) ميغاواط في منطقة النهروان جنوب شرق العاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ان الاخير، اطلق العمل بهذا المشروع "بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة، وذلك ضمن خطط الحكومة للتحول إلى الطاقة المتجددة".

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يواجه العراق صيفا ساخنا وتراجعا بإمداد الطاقة خاصة بعد أن ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي تتبعها الإدارة الأمريكية الحالية ضد طهران.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024، اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن لم يبدأ العمل به الآن بسبب مشاكل فنية، كما أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا.

يسعى العراق لإيجاد حلول بديلة في الحصول على الغاز لتأمين حاجة محطاته الكهربائية من الوقود، وذلك بعدما قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد في استيراد تلك المادة من إيران.

وتدور مفاوضات خلال هذه الآونة مع الجزائر وقطر، لاستيراد العراق الغاز المسال، وفق عقود قد تكون متوسطة الأجل (3-5 سنوات)، وفقا لمصدر في وزارة الكهرباء العراقية.

وسيبدأ استيراد الغاز المسال بمجرد انتهاء العراق من تجهيز البنية التحتية في ميناء خور الزبير، والتي تشمل التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب بطول 40 كيلومترًا، ينقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة.

كما ويتحرّك العراق نحو مضاعفة قدرات استيراد الكهرباء من تركيا، لتأمين الإمدادات اللازمة للمحافظات الشمالية.

وتبلغ قدرات خط الربط الحالي بين البلدين نحو 300 ميغاواط، يهدف العراق لمضاعفتها إلى 600 ميغاواط في الصيف المقبل.