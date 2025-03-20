رئيس هاباغ لويد: لن نشهد حلا سريعا لأزمة قناة السويس

2025-03-20 17:31:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي لشركة هاباغ لويد للشحن الخميس إن حركة الشحن التجاري لن تشهد حلا سريعا لأزمة قناة السويس، مع اضطرار أصحاب السفن إلى اختيار طريق بديل مكلف حول جنوب القارة الأفريقية لتجنب هجمات جماعة الحوثي اليمنية. وأضاف يانسن بعد عرض أرباح الشركة لعام 2024 قبل أسبوعين أو ثلاثة، كنت لأكون أكثر تفاؤلا بشأن الوقت الذي سيكون فيهالممر البحري مفتوحا، أما الآن فأنا أكثر قلقا. يُظهر أحدث تقرير سنوي لشركة هاباغلويد تحسنًا طفيفًا في النتائج التشغيلية لعام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 18.8 مليار يورو 20.3 مليار دولار. ارتفعت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 4.6 مليار يورو 5 مليارات دولار، بينما تحسنت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بشكل ملحوظ مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى 2.6 مليار يورو 2.8 مليار دولار. وبلغت أرباح المجموعة 2.4 مليار يورو 2.6 مليار دولار، وهو أقل من العام السابق، ويعزى ذلك أساسًا إلى زيادة المصروفات الضريبية. ودفعت الاضطرابات في الشرق الأوسط شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها نحو طرق أطول وتضطر سفن الحاويات في كثير من الأحيان إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح عند الطرف الجنوبي لأفريقيا مما أدى لارتفاع أسعار الشحن واضطراب حركة الشحن البحري العالمي. في عام 2024، ارتفعت أحجام الشحن البحري بنسبة 4.7 بالمئة لتصل إلى 12.5 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا مقابل 11.9 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا في عام 2023، بينما استقر متوسط ​​سعر الشحن عند 1492 دولارًا أمريكيًاوحدة مكافئة لعشرين قدمًا مقابل 1500 دولار أمريكيوحدة مكافئة لعشرين قدمًا في عام 2023. في عام 2025، تتوقع الشركة أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة بين 2.4 و3.9 مليار يورو. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام