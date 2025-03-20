السوداني يطلق العمل بمشروع توليد الطاقة من النفايات في النهروان

2025-03-20 17:31:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس، العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات في بغداد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن السوداني أطلق العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات سعة 100 ميكاواط في منطقة النهروان. وأضاف أن المحطة تعمل بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة، وذلك ضمن خطط الحكومة للتحول إلى الطاقة المتجددة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام