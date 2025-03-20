الاتحاد الأوروبي قد يؤجل فرض رسوم جمركية انتقامية على أميركا

2025-03-20 17:31:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، إن الاتحاد قد يؤجل فرض أول دفعة من الرسوم الجمركية الانتقامية على أميركا إلى منتصف أبريل، وذبك في رد على فرض ترامب رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم. دفعة أولى على بضائع بـ 4.5 مليار يورو هذا واقترح شفتشوفيتش إعادة فرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 4.5 مليار يورو، أي ما يعادل 4.9 مليار دولار، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل، ومن ثم فرض رسوم على سلع أميركية قيمتها 18 مليار يورو في 13 أبريل. وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي خلال جلسة للبرلمان نبحث الآن مواءمة توقيت مجموعتي الإجراءات المضادة من الاتحاد الأوروبي ليتسنى لنا التشاور مع الدول الأعضاء بشأن القائمتين بشكل متزامن، وسيمنحنا ذلك وقتاً إضافياً للتفاوض مع شركائنا الأميركيين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام