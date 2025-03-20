رئيس الوزراء يطلق العمل في مشروع توليد الطاقة من النفايات في النهروان

2025-03-20 17:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات في النهروان بالعاصمة بغداد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات سعة (100) ميغاواط في منطقة النهروان، بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة".وأوضح البيان، أن "المشروع يأتي ضمن خطط الحكومة للتحول إلى الطاقة المتجددة".