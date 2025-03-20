قوة من الحشد الشعبي تنفذ عملية أمنية في نينوى

2025-03-20 17:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنفذت قوة مشتركة في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية في محافظة نينوى.وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "قوة مشتركة من الفوج الأول في اللواء 30 بالحشد الشعبي وفصيل المغاوير وأقسام الفوج من الأمن والاستخبارات والحركات والاتصالات والطبابة العسكرية نفذت العملية الأمنية".وأضاف، أن "العملية شملت تفتيش مناطق حاوي شنف وحاوي ابزخ وحاوي الگصر والشمسيات والحقول والمباني المتروكة، في إطار تعزيز حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المنطقة".