اصابة خمسة أشخاص من عائلة واحدة في المثنى

2025-03-20 17:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ بغداد

افاد مصدر طبي، اليوم الخميس، (20 آذار 2025)، بإصابة خمسة من أفراد عائلة واحدة إثر انهيار سقف منزل سكني في قرية تقع أقصى جنوب العراق.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن: "المنزل الذي تسكنه عائلة فقيرة يقع في محيط قرية زراعية قرب قضاء الخضر في محافظة المثنى، انهار سقفه جزئيًا مما أدى إلى إصابة امرأة وأربعة من أطفالها بجروح متفاوتة،" نافياً، أن "يكون أي منهم قد توفي نتيجة الإصابات".

وأوضح المصدر، أنه "تم نقل المصابين إلى ردهات الطوارئ في مستشفى قريب لتلقي العلاج، لافتًا إلى أن "تقادم وتهالك المنزل كان السبب في انهيار سقفه، مما أدى إلى إصابة أفراد العائلة".

وأكد المصدر، أن "سرعة تحرك الأهالي أسهمت في إنقاذ العائلة في اللحظات المناسبة".