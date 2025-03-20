نيجيرفان بارزاني يهنئ بعيد نوروز ويجدد التأكيد على الالتزام بالدستور للتعامل مع بغداد

2025-03-20 17:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفانبارزاني، يوم الخميس، بالتهنئة للأمة الكوردية في كل بقاع العالم، بحلول عيد نوروزورأس السنة الكوردية، فيما جدد تأكيده على الالتزام بالدستور في العلاقة معالحكومة الاتحادية، وحل المشاكل عبر الحوار والعمل المشترك.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه"أهنئ جميع أبناء الأمة الكوردية في كل بقاع العالم بحلول عيد نوروز القوميورأس السنة الكوردية الجديدة، كما أهنئ جميع مكونات شعب كوردستان بهذه المناسبة،وأتقدم بالتهاني الحارة لعوائل الشهداء الشامخة، وللبيشمركة الأبطال وللقواتالأمنية، وأرجو للجميع عيداً سعيداً آمناً، يسوده الفرح والطمأنينة".

وأضاف "نوروز، هو رمز للحرية والتجدد والانبعاث، هو عيد الأمل والإرادةوالنهوض والصمود والتطلع إلى مستقبل أفضل، وكما كانت شعلة نوروز مصدر إلهام لشعبكوردستان على مر التاريخ، فهي اليوم دعوة جديدة لتوحيد الصفوف والتفاهم والتعاونفي سبيل حماية الحقوق والمكاسب الدستورية والفيدرالية والكيان السياسي لإقليمكوردستان".

وتابع "يحل علينا عيد نوروز في وقت تمر فيه المنطقة والعالم بظروف حساسة، وأنتجاوز التحديات التي تواجهنا بنجاح، بحاجة إلى العمل المشترك والحوار البناء بينالأطراف السياسية والمكونات داخل إقليم كوردستان ومع بغداد، لضمان ترسيخ وتعزيزالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن"السلام والنهج السلمي هما أعظم قوة وأفضل طريقأمام الكورد وشعب كوردستان، لذلك أدعو الكورد والكوردستانيين إلى تعزيز الإيمانبالسلام وبنهجهم السلمي. إن مطالب شعب كوردستان عادلة للغاية، والسلام يوفر أرضيةملائمة لتوضيح هذه المطالب. فالنهج السلمي يدفع بالقضية الكوردية إلى الأمام علىمستوى العالم، هناك الآن توجه لصنع السلام في السياسة العالمية، ومن مصلحة شعبكوردستان، وهو شعب محب للسلام، أن يواكب هذا التوجه".

ولفت إلى"أننا في إقليم كوردستان مؤمنون بثقافة وبقيمالتعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر، وسيبقى إقليم كوردستان كما كان دائماً عاملأمان واستقرار في المنطقة، وهو يمد يد الصداقة والتعاون لجميع مكونات العراق ولدولالمنطقة والعالم، من أجل مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار للجميع، وتكونفيه حياة وكرامة وحقوق الجميع محفوظة".

وأشار إلى أنه "بشأن علاقتنا مع الحكومةالاتحادية العراقية، نؤكد مجدداً التزامنا بالدستور كأساس لحل جميع الخلافات منخلال الحوار والتفاهم المشترك، أن استقرار وازدهار وتقدم العراق مرهون باحترامالحقوق الدستورية لجميع مكوناته وبالتطبيق الحقيقي للنظام الاتحادي".

وأكد "نحن مطلعون عن كثب على الصعوباتوالأوضاع المعيشية لمواطني كوردستان، ونؤكد أن تحسين ظروفهم المعيشية أولويةأساسية لدى جميع مؤسسات إقليم كوردستان. مع قدوم نوروز، نجدد الآمال في أن هذهالصعوبات ستمرّ، ولن نستسلم وسنمضي معاً بأمل وتفاؤل نحو مستقبل أفضل".