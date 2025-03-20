تصفيات المونديال.. أستراليا تسحق إندونيسيا بخماسية

2025-03-20 17:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب المنتخب الأسترالي على ضيفه الإندونيسي5 - 1 في المباراة التي جمعتهما، يوم الخميس، في الجولة السابعة من منافسات المجموعةالثالثة بالدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأنهى المنتخب الأسترالي الشوط الأول متقدما بثلاثةأهداف نظيفة سجلها مارتن بويل في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ونيشان فيلوبيلاي في الدقيقة20 وجاكسون ايرفاين في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، أضاف لويس ميلر الهدف الرابعفي الدقيقة 61 ثم سجل كيفين ديكس هدفا لمنتخب إندونيسيا في الدقيقة 78 قلص به الفارققبل أن يسجل ايرفاين الهدف الثاني له والخامس لأستراليا في الدقيقة الأخيرة من الوقتالأصلي للمباراة.

وكان المنتخب الياباني تأهل إلى كأس العالم2026 بعد فوزه على ضيفه منتخب البحرين 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين، عصر اليومالخميس، على ملعب سايتاما، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثالثة للتصفياتالآسيوية المؤهلة للمونديال.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الياباني رصيده للنقطة19، في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات، بفارق 9 نقاط عن أستراليا أقرب ملاحقيه،فيما تجمد رصيد المنتخب البحريني عند النقطة 6 في المركز الخامس.

ويتأهل أول وثاني المجموعات مباشرة إلى كأس العالم،فيما يلعب أصحاب المراكز الثالثة والرابعة في المرحلة الرابعة من التصفيات.

فيما فرض المنتخب العماني التعادل أمام كوريا الجنوبيةبنتيجة 1-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيويةالمؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في استاد جويانغ اليوم الخميس.

وبهذا التعادل أصبح المنتخب الكوري برصيد 15 نقطةفي المركز الأول فيما أصبح المنتخب العماني عند 7 نقاط بالمركز الرابع.

ويلتقي مساء اليوم المنتخب العراقي في البصرة نظيرهالكويتي وعينه على النقاط الثلاث، والتي ستجعله ينفرد بالمركز الثاني.

وللأسود الرافدين 11 نقطة، ويأتي الاردن ثالثاًبتسع نقاط.

وتقام الجولة الثامنة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاءالمقبل 25 آذار/مارس الجاري، حيث تلتقي اليابان مع السعودية في سايتاما، والصين معأستراليا في هانغجو، وإندونيسيا مع البحرين في جاكرتا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائياتكأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع منأجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين مؤهلتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحقالعالمي.