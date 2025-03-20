انخفاض عدد طلبات "اللجوء لأول مرة" إلى الاتحاد الأوروبي خلال 2024

2025-03-20 18:35:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجل عدد طلبات اللجوء لأول مرة إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعاً بنسبة 13 العام الماضي، وهو أول انخفاض لها منذ عام 2020 بحسب بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات. أفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات بتلقي 912 ألف طلب لجوء للمرة الأولى من مواطنين من خارج الاتحاد في الدول الأعضاء وعددها 27 دولة، بانخفاض من أكثر من مليون طلب في عام 2023. شكّل السوريون النسبة الأكبر من المتقدمين، بنسبة 16 من الطلبات المقدمة لأول مرة العام الماضي. وجاءت ثاني أكبر مجموعتين من فنزويلا وأفغانستان، بنسبة 8 لكل منهما. وقال يوروستات إن نحو 148 ألف طلب لجوء لأول مرة قدمها سوريون في عام 2024، بانخفاض 19.2 عن العام السابق. ومن بين إجمالي طلبات الحماية الدولية في دول الاتحاد الأوروبي تلقّت ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر من ثلاثة أرباعها. وشكّل القُصّر غير المصحوبين بذويهم 3.9 من المتقدمين، بحسب يوروستات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام