2025-03-20 18:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في ليبيا، أحمد الصحّاف، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح خمسة عراقيين كانوا محتجزين في ليبيا جراء الهجرة غير الشرعية.

وقال الصحّاف لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الإفراج عن العراقيين الخمسة جاء بعد جهود استمرت لثلاثة أشهر، وبمتابعة يومية شابها تعقيد ومخاطر، وقد نجحت على إثرها سفارة العراق في طرابلس، وبالتنسيق مع السلطات المعنية في حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا - طرابلس، في إطلاق سراح خمسة من المواطنين العراقيين الذين كانوا قد دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني بهدف الهجرة غير الشرعية عبر أراضي ليبيا ومنها إلى أوروبا".

وأضاف أن "سفارة العراق في ليبيا وفّرت الخدمات العلاجية والسكن، ومنحتهم جوازات مرور بهدف تمكينهم من العودة الطوعية إلى العراق".

ولفت إلى أن "السفارة تمكّنت في وقت سابق من إطلاق سراح العشرات من المهاجرين العراقيين خلال عام 2024 ومطلع عام 2025".

وأشار إلى أن "جهود السفارة مستمرة، وعملاً بأولويات العودة الطوعية للمهاجرين، فقد أعلنا عبر موقع السفارة ومنصاتها على فيسبوك وإكس، تحذير فئات المهاجرين من الشباب بضرورة التزام أقصى درجات الحيطة والحذر للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ومنع التغرير بهم من قبل تلك الشبكات التي تهدد أمنهم وسلامتهم، كما تؤكد السفارة استمرار جهودها لإطلاق سراح أعداد أخرى من المهاجرين وإعادتهم طوعاً إلى العراق".