مندلي والمنذرية.. بوابتان نحو الانتعاش التجاري والسياحي في شرق العراق

2025-03-20 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خمسة توجيهات لتطوير معبري مندلي والمنذرية، اللذين يعدان من أهم المنافذ الحدودية شرق العراق، وذلك ضمن خطة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الحركة التجارية وتسهيل عبور المسافرين.

وبهذا الخصوص، أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "السوداني أبدى اهتماما كبيرا بتوسيع المعبرين، خاصة بعد زيارته الأخيرة إلى ديالى ولقائه بالحكومة المحلية".

وأضاف أن "التوجيهات شملت إطلاق التمويل اللازم للمرحلة الأولى من عمليات التطوير، ووضع خطة شاملة لزيادة استيعاب المعبرين للمسافرين، لا سيما خلال المناسبات الدينية".

وأشار الكروي إلى أن "الخطة تتضمن إنشاء فنادق لاستقبال الزائرين، وتعزيز قدرات المعبرين لاستيعاب أعداد كبيرة من الشاحنات عبر توفير ساحات دولية مخصصة، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة لزيادة الكفاءة وسرعة الإجراءات. كما تشمل التوجيهات إقامة مراكز أمنية وصحية لضمان بيئة آمنة ومريحة للمسافرين والتجار".

وأكد أن "السوداني يسعى إلى تحويل المعبرين إلى بوابتين اقتصاديتين رئيسيتين تربطان العراق بالأسواق الإقليمية، خاصة مع تزايد النشاط التجاري بين العراق وإيران"، مشيرا إلى أن "هذا التطوير سيسهم في تحفيز الاستثمار، ودعم حركة التجارة، وتعزيز مكانة ديالى كمركز تجاري حيوي".

ويعد معبرا مندلي والمنذرية من أهم المنافذ الحدودية في محافظة ديالى، حيث يربطان العراق بإيران، مما يجعلهما شريانا رئيسا للحركة التجارية وعبور المسافرين.

على الرغم من أهميتهما، فقد عانى المعبران من مشكلات في البنية التحتية، ونقص الخدمات اللوجستية، وضعف الأنظمة التقنية، مما أثر على كفاءة العمليات الجمركية. وقد دفع ذلك الحكومة، بقيادة رئيسها محمد السوداني، إلى تبني خطة تطويرية تهدف إلى تقوية الأهمية الاستراتيجية للمعبرين.