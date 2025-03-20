2025-03-20 18:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف تقريرلمجلة فورين بوليسي الأمريكية، عن تسرب قوات من الحشد الشعبي العراقي الى اليمنلتقديم الدعم الى الحوثيين، مشيرا الى أن الحوثيين يتواجدون في معسكر للحشد يقعبقضاء الخالص في ديالى ويتلقون تدريبات على استخدام الطائرات المسيرة والعبواتالناسفة.

وذكر التقرير الذيترجمته وكالة شفق نيوز، أنه "في حين تآكلت القوة القتالية والترسانة العسكريةلوكلاء إيران الآخرين في ما يسمى بمحور المقاومة، حماس وحزب الله، بشكل كبير منذالهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد نجت حركة الحوثيين دون أنيلحق بها أذى نسبيًا".

واشار الى أن"التحول في السياسة الأمريكية في عهد إدارة ترامب، من الضربات المُستهدفة إلىحملة أوسع وأكثر عدوانية، يمثل تصعيدًا ملحوظًا، ويعكس هذا التغيير موقفًامُتشددًا ضد الحوثيين، يتجاوز الاحتواء إلى التعطيل النشط لقدراتهم"، مبيناأن "قرار استهداف القيادة السياسية إلى جانب الأصول العسكرية يشير إلى رغبةفي تفكيك الهيكل التنظيمي للحوثيين، وليس فقط إضعاف التهديد العسكري المُباشر الذييُشكلونه".

وأوضح التقرير، أنه"بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا في ديسمبر/كانون الأول، حدث انتقاللقادة ومقاتلي حزب الله السابقين المتمركزين في لبنان وسوريا، بالإضافة إلىالميليشيات الشيعية من العراق، إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون فياليمن".

وتابع ان "النشاطعبر محور لبنان وسوريا والعراق باتجاه اليمن هو جزء من اتجاه إعادة التعبئة وإعادةالتنظيم مع تخفيض مستوى حزب الله وحماس استراتيجيًا"، لافتا الى انه"للحوثيين وجود في العراق، مع مكتب في بغداد ومكاتب أصغر في كركوك وجنوبالعراق".

وبحسب التقرير، فإن"مقاتلي الحوثي يستخدمون معسكر تدريب في بلدة الخالص بمحافظة ديالى في منطقةتسيطر عليها كتائب حزب الله"، مؤكدا ان "مقاتلين من الحشد الشعبي تمنشرهم على مدى الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية في اليمن لتدريب المقاتلينالمحليين على تقنيات القتال ونشر الطائرات بدون طيار وهجمات العبواتالناسفة".

ولفت الى أن"التعاون المتبادل لمجموعات محور المقاومة يحسن القدرات العسكرية للحوثيينوتكتيكاتهم العملياتية وقد مكنهم من الاستمرار في استغلال تهديد موثوق ضد ممراتالشحن البحري".

وفي 16 مارس/آذارالجاري، ردت حركة النجباء في العراق، على العمليات العسكرية الأمريكية ضد جماعةأنصار الله "الحوثيين" في اليمن، ببيان شديد اللهجة، وتوعدت فيه بالرد.

وقالت الحركة في بيانورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوجود الأمريكي في المنطقة لم يجلب إلا الويلاتوالقتل والتشريد وابادة سكان هذه المنطقة، التي لم تر خيرا ولا استقرارا عند حلولدولة الظلم والتخريب ونهب الخيرات في أي مكان".

وأكدت أن "التماديوالعدوان الفج والمتمثل باقبح صور الظلم لن يستمر ولن ينال ما يريد من عزة وصمودالشعوب الحرة وسنرى وترون، ونسمع وتسمعون، والعاقبة للمتقين".

ويرى مراقبون أن الحملةالعسكرية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد جماعة "أنصارالله" الحوثيين في اليمن لن تتوقف في تلك الجغرافيا، بل هي بداية"الضغوط القصوى" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حلفاء إيران فيالمنطقة، وفي جزء منها قد تشمل العراق كونه خيار عسكري استراتيجي، خصوصاً في ظلالإعلان عن تشكيل فصائل جديدة، لمواجهة الوجود الأمريكي.