احتفالات وعربات تسحبها الخيول.. أربيل توقد شعلة نوروز (صور وفيديو)

2025-03-20 19:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوقدت محافظة أربيل، عاصمة إقليمكوردستان شعلة نوروز، إيذانا ببدء العام الكوردي الجديد، وإنطلاق الاحتفالات بهذاالعيد، الذي يرتبط أيضا ببدء الربيع.

وجرى الاحتفال في قلعة أربيل التاريخية، وسطأجواء كرنفالية، حيث وضعت الشعلة أعلى القلعة، وتوجه حملة الشعلات عبر عجلات تجرهاالخيول، وتم إيقادها على وقع الأغاني الفلكلورية الكوردية.

وأوقدت محافظات السليمانية وكركوك، قبل ساعاتشعلة نوروز، وسط أجواء احتفالية، وعلى وقع الدبكات الكوردية، ووسط انتشار أمنيلتأمين المحتفلين بهذه المناسبة.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمسالكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسب التقويم اليوناني أو اليومالحادي والعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيهالليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداًقومياً ووطنياً.