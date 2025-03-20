2025-03-20 20:27:03 - المصدر: ايشان

توقفت مباراة إيران والإمارات على ملعب “آزادي” بعد مرور 10 دقائق من بدايتها، بسبب عطل في إضاءة ملعب المباراة المقامة ضمن الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وانطلقت المباراة في أجواء حماسية، لكن الحكم اضطر لإيقاف اللعب عند الدقيقة العاشرة بسبب خلل في الإضاءة أثّر في الرؤية داخل الملعب. وقرر الحكم […]

ظهرت المقالة اللاعبون عادوا لغرف الملابس.. عطلٌ بإضاءة الملعب يوقف مباراة إيران والإمارات 15 دقيقة أولاً على ايشان.



