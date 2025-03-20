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“الحوثيون في الخالص”.. الإعلام الأمني ينفي التصريحات المتداولة بشأن معسكر تدريب لليمنيين

“الحوثيون في الخالص”.. الإعلام الأمني ينفي التصريحات المتداولة بشأن معسكر تدريب لليمنيين
“الحوثيون في الخالص”.. الإعلام الأمني ينفي التصريحات المتداولة بشأن معسكر تدريب لليمنيين
2025-03-20 20:27:03 - المصدر: ايشان

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، بياناً بشأن الأنباء المتداولة بخصوص استخدام الحوثيين معسكراً تدريبياً في العراق. وقالت القيادة في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “تداولت بعض وسائل الاعلام أنباء بشأن استخدام الحوثيين معسكرا للتدريب بمنطقة الخالص في ديالى العراقية”. وأضافت: ” في الوقت الذي ننفي فيه هذه الانباء جملةً وتفصيلاً ، ندعو الى توخي الدقة […]

ظهرت المقالة “الحوثيون في الخالص”.. الإعلام الأمني ينفي التصريحات المتداولة بشأن معسكر تدريب لليمنيين أولاً على ايشان.

“الحوثيون في الخالص”.. الإعلام الأمني ينفي التصريحات المتداولة بشأن معسكر تدريب لليمنيين

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