2025-03-20 20:27:03 - المصدر: ايشان

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، بياناً بشأن الأنباء المتداولة بخصوص استخدام الحوثيين معسكراً تدريبياً في العراق. وقالت القيادة في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “تداولت بعض وسائل الاعلام أنباء بشأن استخدام الحوثيين معسكرا للتدريب بمنطقة الخالص في ديالى العراقية”. وأضافت: ” في الوقت الذي ننفي فيه هذه الانباء جملةً وتفصيلاً ، ندعو الى توخي الدقة […]

ظهرت المقالة “الحوثيون في الخالص”.. الإعلام الأمني ينفي التصريحات المتداولة بشأن معسكر تدريب لليمنيين أولاً على ايشان.



