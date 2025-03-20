2025-03-20 20:27:03 - المصدر: ايشان

نفى فادي الشمري، مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام، حول تشكيل خلية أزمة أمنية للتعامل مع دمشق. ونقلت وسائل إعلام في وقت سابق، أن السوداني شكّل خلية أزمة أمنية للتعامل مع دمشق، تضم: “فؤاد حسين، وحميد الشطري، وخميس الخنجر، وياسين الحجيمي، وثابت العباسي”. يتبع..

ظهرت المقالة مستشار السوداني ينفي تشكيل الحكومة خلية أزمة أمنية للتعامل مع دمشق أولاً على ايشان.



