استنفار صحي وخدمي في النجف الأشرف مع إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي "ع"

2025-03-20 20:40:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانأعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الخميس، استنفار جهودها الصحية والخدمية استعدادًا لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).وقال مسؤول إعلام دائرة صحة النجف الأشرف، ماهر ياسر العبودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الخاصة بالذكرى شملت ثلاثة محاور رئيسة: المدينة القديمة حيث مرقد الإمام علي (عليه السلام)، ومدينة الكوفة، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى المرقد العلوي المطهر".وأضاف العبودي، أن "الخطة تضمنت توزيع 42 عجلة إسعاف، إلى جانب سيارات الإسعاف التابعة للعتبة العلوية والمطار، فضلًا عن مشاركة عدة مراكز صحية، منها مركز السجاد الخيري، ومركز الشفاء التابع للعتبة، ومركز صحي المطار".وأشار إلى، أن "750 منتسبًا من دائرة صحة النجف، بينهم أطباء ومعاونون طبيون وممرضون وفنيون، يشاركون في تقديم الخدمات الصحية، من خلال 18 مفرزة طبية منتشرة في المدينة القديمة، ومحيط المرقد العلوي، ومدينة الكوفة بالقرب من مسجد الكوفة المعظم ودار الإمام علي (عليه السلام)".وتابع، أنه "تم تهيئة مستشفيات المحافظة لتكون مراكز طوارئ خلال فترة الزيارة؛ بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة للزائرين".