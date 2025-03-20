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› فيديو | الرئيس بارزاني يشعل شعلة نوروز في آكري
فيديو | الرئيس بارزاني يشعل شعلة نوروز في آكري
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2025-03-20 22:00:03 - المصدر: قناة شمس
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