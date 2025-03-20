الشيخ الخزعلي ووزير الخارجية يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية
2025-03-20 22:10:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية؛ لضمان استقرار المنطقة.
وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعليّ، زار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مكتبه ببغداد".
وأضاف، أنه "جرى- خلال اللقاء- تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى المستجدات على الساحة السورية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي".
وأكد الطرفان- بحسب البيان- "أهمية التنسيق المشترك، في مواجهة التحديات الراهنة وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية؛ لضمان استقرار المنطقة وحماية المصالح الوطنية".
أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية؛ لضمان استقرار المنطقة.
وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعليّ، زار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مكتبه ببغداد".
وأضاف، أنه "جرى- خلال اللقاء- تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى المستجدات على الساحة السورية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي".
وأكد الطرفان- بحسب البيان- "أهمية التنسيق المشترك، في مواجهة التحديات الراهنة وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية؛ لضمان استقرار المنطقة وحماية المصالح الوطنية".