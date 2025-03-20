الشيخ الخزعلي ووزير الخارجية يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية

2025-03-20 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية؛ لضمان استقرار المنطقة.وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعليّ، زار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مكتبه ببغداد".وأضاف، أنه "جرى- خلال اللقاء- تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى المستجدات على الساحة السورية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي".وأكد الطرفان- بحسب البيان- "أهمية التنسيق المشترك، في مواجهة التحديات الراهنة وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية؛ لضمان استقرار المنطقة وحماية المصالح الوطنية".