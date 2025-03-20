العقوبات الأمريكية على إيران ترفع أسعار النفط أكثر من دولار

2025-03-20 22:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، مساء الخميس،بعد أن أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران وتجديد التوترات فيالشرق الأوسط التي عارضت القوة في الدولار.

‎وصعدت العقود الآجلة لخامبرنت بمقدار 1.16 دولار، أو 1.64٪، إلى 71.94 دولاراً للبرميل في الساعة 9:37 مساءبتوقيت العراق.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قدأعلنت بوقت سابق من اليوم، فرض عقوبات جديدة متعلقة بقطاعي النفط والبتروكيماوياتفي إيران، وشملت فرداً واحداً وعدداً من الكيانات والسفن، بينها مصفاة نفط"تيبوت" التي اعتبرتها "شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظامالإيراني".

و‎تنتج إيران أكثر من 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام.

‎وفي الوقت نفسه، ارتفعتمخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.7 مليون برميل، متجاوزة التوقعات بزيادةقدرها 512،000 برميل في استطلاع سابق أجرته رويترز.

و‎كان الدولار، الذي ارتفع بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمسالأربعاء إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام بسبب عدماليقين حول التعريفات الجمركية الأمريكية، حيث ‎ارتفعالدولار الأمريكي بنسبة 0.5٪، مما جعل النفط الخام أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.