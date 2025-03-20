إيران يفوز على الإمارات بثنائية نظيفة ويقترب من التأهل لكأس العالم

2025-03-20 22:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق منتخب إيران فوزاً مهماً على حساب منافسهالإمارات، مساء الخميس، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطارمنافسات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء الهدف الأول عن طريق رأسية سردار أزمون في الدقيقة45 + 27 بعد عرضية رائعة من سامان قدوس، بينما سجل محمد محبي الهدف الثاني فيالدقيقة 70.

وبهذا الفوز احتل منتخب إيران صدارة ترتيب المجموعةالأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 19 نقطة، بينما يتواجدمنتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.