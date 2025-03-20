الاتحاد الأوروبي: سنستمر في دراسة تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا

2025-03-20 22:15:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال قادة الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 20 مارس آذار، إن الاتحاد سيستمر في بحث إمكانية تمديد تعليق العقوبات التي يفرضها على سوريا، على أساس المتابعة الدقيقة ومراقبة الأوضاع في البلاد. وعبر قادة التكتل عن تنديدهم بالأحداث التي وقعت مؤخراً في سوريا، وحثوا السلطات في البلاد على ضمان حماية جميع المدنيين، بحسب وكالة رويترز. الاستياء من انهيار وقف إطلاق النار في غزة من جانب آخر، أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن استيائهم من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفض حركة حماس تسليم المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في القطاع. وقالوا في بيان يوم الخميس: يستنكر المجلس الأوروبي انهيار وقف إطلاق النار في غزة، والذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الغارات الجوية الأحدث. كما يستنكر رفض حماس تسليم الرهائن المتبقين. كان الجيش الإسرائيلي، أطلق فجر يوم الثلاثاء 19 مارس آذار، أكبر موجة من الغارات الجوية على غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير كانون الثاني، وهو ما أسفر عن مقتل نحو 400 فلسطينياً. وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء تنفيذ عملية برية وسط قطاع غزة، ثم أعلن الخميس عن بدء عملية برية في شمال القطاع. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء يوم الثلاثاء، إن مفاوضات بلاده مع حركة حماس لن تتواصل إلا مع استمرار إطلاق النار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام