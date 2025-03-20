2025-03-20 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 18 متهمًا "أطراف مشاجرة" بقضاء الغراف في محافظة ذي قار.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في سياق فرض الأمن والنظام وبسط سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الرابع عشر الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري مع مفرزة من قسم شرطة قضاء الغراف، من إلقاء القبض على 18 متهمًا "أطراف مشاجرة"، بقضاء الغراف في محافظة ذي قار".وأضاف البيان، أنه "تم إحالة المتهمين أصولياً إلى الجهات المختصة".