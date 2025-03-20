العراق.. الإطاحة بمجرم خطير قتل زوجته لمعارضة أفكاره المتطرفة

2025-03-20 22:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الأنبار غربي العراق، مساء الخميس،الإطاحة بمجرم خطير اعترف بقتل زوجته وتخبئة أسلحة في مدينة الفلوجة.

وذكتر القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"قوة من شرطة الأنبار، ألقت القبض على أحد المطلوبين بعد عملية متابعة دقيقة،حيث ضبط بحوزته كمية من الأسلحة والأعتدة مخبأة داخل منزله في مدينة الفلوجة".

وبحسب البيان، اعترف المتهم خلال التحقيقات، بارتكاب عدةجرائم، من بينها جريمة قتل زوجته التي كانت تعارض أفكاره المتطرفة.