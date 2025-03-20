2025-03-20 22:27:04 - المصدر: ايشان

نفى الناطق باسم القائد العام صباح النعمان، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن تشكيل خلية أزمة لضبط الحدود العراقية السورية. وقال النعمان في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الخبرية أنباء بشأن (وجود قرار من الحكومة العراقية لتشكيل خلية أزمة أمنية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمتابعة التطورات وضبط الحدود […]

ظهرت المقالة الناطق باسم القائد العام ينفي تشكيل خلية أزمة برئاسة السوداني لضبط الأمن مع سوريا أولاً على ايشان.



