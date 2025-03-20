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الناطق باسم القائد العام ينفي تشكيل خلية أزمة برئاسة السوداني لضبط الأمن مع سوريا

الناطق باسم القائد العام ينفي تشكيل خلية أزمة برئاسة السوداني لضبط الأمن مع سوريا
الناطق باسم القائد العام ينفي تشكيل خلية أزمة برئاسة السوداني لضبط الأمن مع سوريا
2025-03-20 22:27:04 - المصدر: ايشان

نفى الناطق باسم القائد العام صباح النعمان، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن تشكيل خلية أزمة لضبط الحدود العراقية السورية. وقال النعمان في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الخبرية أنباء بشأن (وجود قرار من الحكومة العراقية لتشكيل خلية أزمة أمنية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمتابعة التطورات وضبط الحدود […]

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الناطق باسم القائد العام ينفي تشكيل خلية أزمة برئاسة السوداني لضبط الأمن مع سوريا

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